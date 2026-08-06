IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’259.446 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’110.83 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 05.08.2026 auf 10.41 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31.11 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.30 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch