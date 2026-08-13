IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 6.34 EUR. Bei einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.773 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 10.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.46 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62.46 Prozent.

Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 2.22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch