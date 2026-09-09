IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Mapfre-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3.81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2’626.050 Mapfre-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 11’649.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4.44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.49 Prozent vermehrt.

Mapfre wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.73 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch