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18.11.2026 10:02:06
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mapfre-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Mapfre-Papiers betrug an diesem Tag 1.93 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 51.921 Mapfre-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 4.19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217.55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117.55 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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