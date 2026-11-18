Vor 5 Jahren wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Mapfre-Papiers betrug an diesem Tag 1.93 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 51.921 Mapfre-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 4.19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217.55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117.55 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch