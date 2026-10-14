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Frühe Investition 14.10.2026 10:03:12

IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mapfre-Aktien gewesen.

Mapfre
4.06 CHF 1.15%
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Vor 3 Jahren wurden Mapfre-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Mapfre-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1.97 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 507.614 Mapfre-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 4.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’187.82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 118.78 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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