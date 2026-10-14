Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
14.10.2026 10:03:12
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mapfre-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Mapfre-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Mapfre-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1.97 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 507.614 Mapfre-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 4.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’187.82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 118.78 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!