IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Mapfre-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.49 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 4’016.064 Mapfre-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’325.30 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 29.09.2026 auf 4.31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73.25 Prozent vermehrt.

Mapfre erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch