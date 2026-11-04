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|Profitable Mapfre-Anlage?
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04.11.2026 10:02:12
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Mapfre-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.93 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Mapfre-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254.582 Mapfre-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’025.97 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 03.11.2026 auf 4.03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.60 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 12.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mapfre
Analysen zu Mapfre
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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