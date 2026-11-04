IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.93 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Mapfre-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254.582 Mapfre-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’025.97 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 03.11.2026 auf 4.03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.60 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 12.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch