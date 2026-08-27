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Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investmentbeispiel 27.08.2026 10:02:02

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Laboratorios Farmaceuticos Rovi gewesen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi
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Am 27.08.2025 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17.391 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers auf 60.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’057.39 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5.74 Prozent.

Der Börsenwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich jüngst auf 3.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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