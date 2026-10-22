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22.10.2026 10:02:03
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5.62 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’779.359 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 5.03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’950.18 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10.50 Prozent verkleinert.
Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.08 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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