IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet

Am 01.10.2023 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Inmobiliaria Colonial,-Anteile bei 5.38 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’858.736 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 9’174.72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4.94 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 8.25 Prozent.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch