IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 15.10.2016 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, hätte er nun 154.727 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 767.75 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23.22 Prozent.

Insgesamt war Inmobiliaria Colonial, zuletzt 3.00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch