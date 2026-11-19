Vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 5.15 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 19.417 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 97.67 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 18.11.2026 auf 5.03 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.33 Prozent abgenommen.

Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch