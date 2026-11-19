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|Inmobiliaria Colonial,-Anlage unter der Lupe
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19.11.2026 10:02:05
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 5.15 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 19.417 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 97.67 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 18.11.2026 auf 5.03 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.33 Prozent abgenommen.
Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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