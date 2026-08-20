Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
20.08.2026 10:02:04
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.67 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’500.150 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5.41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’108.31 EUR wert. Mit einer Performance von -18.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.31 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.