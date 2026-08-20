IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.67 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’500.150 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5.41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’108.31 EUR wert. Mit einer Performance von -18.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.31 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch