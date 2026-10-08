Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
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08.10.2026 10:02:04
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Inmobiliaria Colonial,-Aktie bei 8.33 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.012 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 4.88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.67 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 41.33 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Inmobiliaria Colonial, einen Börsenwert von 3.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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