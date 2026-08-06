Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
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06.08.2026 10:02:29
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.
Das Inmobiliaria Colonial,-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile 5.69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17.590 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.67 Prozent verringert.
Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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