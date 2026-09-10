IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren verloren

Am 10.09.2021 wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Inmobiliaria Colonial,-Aktie bei 8.41 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’189.768 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’097.56 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 09.09.2026 auf 5.13 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 39.02 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch