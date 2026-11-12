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|Profitabler Inmobiliaria Colonial,-Einstieg?
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12.11.2026 10:02:04
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6.13 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’631.321 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Papiere wären am 11.11.2026 8’572.59 EUR wert, da der Schlussstand 5.26 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 14.27 Prozent.
Inmobiliaria Colonial, war somit zuletzt am Markt 3.24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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