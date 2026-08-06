IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.496 Indra Sistemas-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers auf 61.42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 460.42 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 360.42 Prozent angezogen.

Indra Sistemas wurde am Markt mit 10.44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch