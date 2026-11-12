IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Indra Sistemas-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10.60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 943.841 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 59.68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56’328.46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +463.28 Prozent.

Indra Sistemas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch