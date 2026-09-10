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Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417

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Langfristige Investition 10.09.2026 10:02:28

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Indra Sistemas
53.96 CHF 1.01%
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Vor 5 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8.85 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’129.944 Indra Sistemas-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 56.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64’338.98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 543.39 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 10.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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