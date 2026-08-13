IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Indra Sistemas-Aktie bei 8.87 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 112.803 Indra Sistemas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64.78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’307.39 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 630.74 Prozent zugenommen.

Alle Indra Sistemas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch