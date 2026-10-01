IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 01.10.2023 wurde die Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13.70 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 729.927 Indra Sistemas-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42’321.17 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Anteils am 30.09.2026 auf 57.98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 323.21 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 10.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch