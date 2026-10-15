Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417
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15.10.2026 10:02:02
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.10.2016 wurden Indra Sistemas-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.60 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investierten, hätten nun 86.207 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 62.56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’393.10 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 439.31 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 10.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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