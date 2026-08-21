Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
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|Rentable Grifols SA-Investition?
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21.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Grifols SA-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Grifols SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Grifols SA-Papier an diesem Tag 12.38 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 807.754 Grifols SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Grifols SA-Aktie auf 10.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’075.93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19.24 Prozent.
Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6.86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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