IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Grifols SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Grifols SA-Papier an diesem Tag 12.38 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 807.754 Grifols SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Grifols SA-Aktie auf 10.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’075.93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19.24 Prozent.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6.86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch