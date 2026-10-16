IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Grifols SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Grifols SA-Aktie bei 12.10 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82.645 Grifols SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 833.88 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 15.10.2026 auf 10.09 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.61 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch