Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
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11.09.2026 10:02:23
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.19 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hat, hat nun 521.105 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’116.21 EUR wert. Damit wäre die Investition um 48.84 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Grifols SA eine Marktkapitalisierung von 6.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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