Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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17.08.2026 10:02:40
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Fluidra-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 17.08.2021 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36.50 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 273.973 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’358.90 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 14.08.2026 auf 19.56 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46.41 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Fluidra einen Börsenwert von 3.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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