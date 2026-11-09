IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Fluidra-Papier bei 33.65 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 297.177 Fluidra-Papiere. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 06.11.2026 5’741.46 EUR wert, da der Schlussstand 19.32 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42.59 Prozent.

Der Marktwert von Fluidra betrug jüngst 3.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch