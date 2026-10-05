IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor 3 Jahren verloren

Am 05.10.2023 wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Fluidra-Papiers betrug an diesem Tag 17.96 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.568 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 97.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 2.56 Prozent.

Der Marktwert von Fluidra betrug jüngst 3.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch