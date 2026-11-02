IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Fluidra-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Fluidra-Anteile an diesem Tag bei 17.11 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.445 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’092.93 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 30.10.2026 auf 18.70 EUR belief. Mit einer Performance von +9.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Fluidra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.55 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch