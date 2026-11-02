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02.11.2026 10:02:26
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Fluidra-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Fluidra-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Fluidra-Anteile an diesem Tag bei 17.11 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.445 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’092.93 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 30.10.2026 auf 18.70 EUR belief. Mit einer Performance von +9.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Fluidra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.55 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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