Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Endesa-Investment?
|
11.08.2026 10:02:37
IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Endesa-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Endesa-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.002 Endesa-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’626.76 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 10.08.2026 auf 41.71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.68 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 43.24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Endesa S.A.
Analysen zu Endesa S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.