IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Endesa-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.002 Endesa-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’626.76 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 10.08.2026 auf 41.71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.68 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 43.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch