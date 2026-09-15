IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit Enagas-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Enagas-Papier an diesem Tag 16.43 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 608.643 Enagas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 16.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’811.32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1.89 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Enagas eine Börsenbewertung in Höhe von 4.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch