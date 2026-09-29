Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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29.09.2026 10:02:12
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 29.09.2016 wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.60 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 37.594 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 627.44 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 28.09.2026 auf 16.69 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.26 Prozent verringert.
Enagas wurde am Markt mit 4.33 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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