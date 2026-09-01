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Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018

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Lukrative Enagas-Anlage? 01.09.2026 10:02:33

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Enagas-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Enagas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Enagas
15.65 CHF -0.91%
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Vor 10 Jahren wurde das Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26.30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Enagas-Aktie investiert, befänden sich nun 3.802 Enagas-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Papiere wären am 31.08.2026 64.07 EUR wert, da der Schlussstand 16.85 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35.93 Prozent verringert.

Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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