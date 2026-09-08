IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Enagas-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75.758 Enagas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Enagas-Papiers auf 16.55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’253.79 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +25.38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Enagas einen Börsenwert von 4.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch