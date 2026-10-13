Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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13.10.2026 10:02:21
IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Enagas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Enagas-Anteile an diesem Tag 16.12 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.203 Enagas-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 102.23 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 12.10.2026 auf 16.48 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.23 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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