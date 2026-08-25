IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.94 EUR. Bei einem CIE Automotive SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.712 CIE Automotive SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 25.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.95 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 95.95 EUR entspricht einer negativen Performance von 4.05 Prozent.

CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch