IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der CIE Automotive SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 22.10 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 452.489 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 25.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’583.71 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.84 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete CIE Automotive SA eine Marktkapitalisierung von 3.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch