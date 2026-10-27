IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag 23.08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.333 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 112.22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.22 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von CIE Automotive SA betrug jüngst 3.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch