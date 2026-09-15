IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 26.75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3.738 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 95.33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 4.67 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete CIE Automotive SA eine Marktkapitalisierung von 3.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch