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CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315

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Lohnende CIE Automotive SA-Investition? 21.04.2026 10:02:17

IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen CIE Automotive SA-Einstiegs gewesen.

CIE Automotive
29.05 EUR 0.35%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem CIE Automotive SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14.04 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investierten, hätten nun 7.120 Anteile im Besitz. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Aktien wären am 20.04.2026 206.14 EUR wert, da der Schlussstand 28.95 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 106.14 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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