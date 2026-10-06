CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315
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06.10.2026 10:02:12
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der CIE Automotive SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand die CIE Automotive SA-Aktie an diesem Tag bei 15.97 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hat, hat nun 6.263 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 26.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64.40 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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