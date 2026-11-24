Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 26.20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38.168 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Aktien wären am 23.11.2026 998.09 EUR wert, da der Schlussstand 26.15 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 0.19 Prozent gleich.

Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3.00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch