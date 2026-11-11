IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 53.18 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.880 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 26.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49.79 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.21 Prozent abgenommen.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 17.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch