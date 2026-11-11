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|Cellnex Telecom-Investition
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11.11.2026 10:02:29
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 53.18 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.880 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 26.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49.79 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.21 Prozent abgenommen.
Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 17.27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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