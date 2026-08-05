Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007
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05.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Cellnex Telecom-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 30.84 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Cellnex Telecom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 32.425 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 26.60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 862.52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.75 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Cellnex Telecom zuletzt 17.65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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