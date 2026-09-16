Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’872 0.5%  SPI 19’554 0.5%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’484 0.3%  Euro 0.9448 0.0%  EStoxx50 6’269 0.5%  Gold 4’350 1.3%  Bitcoin 62’149 0.4%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 107.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Frasers-Chef Murray folgt auf Sturm als Aufsichtsratschef
Glencore-Aktie höher: Konzern beendet Geschäfte mit Radiant - mutmassliche Fälschungen
Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie in Rot
Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft - Aktien im Plus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Cellnex Telecom-Investition? 16.09.2026 10:02:28

IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Cellnex Telecom
25.51 EUR 0.16%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 57.20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 17.483 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 25.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 444.06 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 55.59 Prozent gleich.

Cellnex Telecom wurde am Markt mit 16.40 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten