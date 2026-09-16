IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 57.20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 17.483 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 25.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 444.06 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 55.59 Prozent gleich.

Cellnex Telecom wurde am Markt mit 16.40 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch