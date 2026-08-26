IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cellnex Telecom-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 84.898 Cellnex Telecom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 27.16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’305.83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130.58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 17.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch