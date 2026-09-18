CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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18.09.2026 10:02:29
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen CAIXABANK-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde das CAIXABANK-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8.64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.579 CAIXABANK-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150.59 EUR, da sich der Wert einer CAIXABANK-Aktie am 17.09.2026 auf 13.01 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 50.59 Prozent.
CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91.02 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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