CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
21.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.
Am 21.08.2025 wurde das CAIXABANK-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 8.85 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’130.454 CAIXABANK-Aktien im Depot. Die gehaltenen CAIXABANK-Aktien wären am 20.08.2026 14’588.51 EUR wert, da der Schlussstand 12.91 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +45.89 Prozent.
Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 88.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu CAIXABANK S.A.
Analysen zu CAIXABANK S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.