IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr eingefahren

Am 21.08.2025 wurde das CAIXABANK-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 8.85 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’130.454 CAIXABANK-Aktien im Depot. Die gehaltenen CAIXABANK-Aktien wären am 20.08.2026 14’588.51 EUR wert, da der Schlussstand 12.91 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +45.89 Prozent.

Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 88.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch