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20.11.2026 10:02:10
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen CAIXABANK-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der CAIXABANK-Aktie statt. Zum Handelsende standen CAIXABANK-Anteile an diesem Tag bei 4.10 EUR. Bei einem CAIXABANK-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.378 CAIXABANK-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 285.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11.71 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185.35 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von CAIXABANK bezifferte sich zuletzt auf 81.40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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